Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 68 голов

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отличился российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В активе нападающего в нынешнем сезоне НХЛ теперь четыре заброшенные шайбы и семь результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 826 голов. Таким образом он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Теперь до достижения рекорда канадца Александру Овечкину осталось забросить 68 шайб.