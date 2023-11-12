Александр Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил уникальное достижение в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Это произошло благодаря дублю капитана «столичных».

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Овечкин провёл 100-й матч с 2+ голами в гостевом матче, учитывая также встречи в плей-офф. Российский нападающий уже удерживал лидерство по этому показателю. Однако сегодня, 12 ноября, Овечкин стал первым хоккеистом в истории, добравшимся до круглой отметки в 100 таких матчей и таким образом установив уникальное достижение. Второе место занимает Уэйн Гретцки (92).

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.