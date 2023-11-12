Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отличился российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Первый гол Овечкин забил в стартовом периоде, вторая его шайба пришлась на последние секунды матча и была заброшены в пустые ворота соперника. Таким образом, Овечкин забросил свою 56-ю шайбу в пустые ворота в матчах НХЛ, потворив рекорд Уэйна Гретцки, в активе которого столько же заброшенных шайб.

Всего за карьеру в НХЛ в активе Овечкина 826 голов. Он приблизился в списке лучших снайперов лиги к Гретцки, на счету которого 894 шайбы.