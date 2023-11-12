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Александр Овечкин признан третьей звездой матча с «Айлендерс». Протас — второй

Александр Овечкин признан третьей звездой матча с «Айлендерс». Протас — второй
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На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все трое были выбраны из состава победителей. Первой звездой стал американский вратарь «Вашингтона» Хантер Шепард, отразивший по ходу матча 36 бросков.

Второй звездой признан белорусский форвард Алексей Протас, отличившийся заброшенной шайбой. Третья звезда — российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который по ходу встречи записал в свой актив две заброшенные шайбы.

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