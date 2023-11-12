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Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по количеству матчей с 2+ голами

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по количеству матчей с 2+ голами
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Кузнецов) – 09:18     1:1 Романов (Хорват) – 19:17     1:2 Дауд (Обе-Кюбель, Карлсон) – 33:05     1:3 Протас (Филлипс, Макмайкл) – 39:20     1:4 Овечкин (Маленстин, Сандин) – 59:57    

Как отмечает пресс-служба «столичных» в соцсети Х (ранее Twitter), Овечкин провёл свою 168-ю встречу в карьере с 2+ голами. Российский нападающий сократил отставание от Уэйна Гретцки по этому показателю до 21 матча. На счету легендарного канадца, которому принадлежит рекорд Национальной хоккейной лиги, 189 встреч с 2+ шайбами.

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

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