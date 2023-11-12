Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по количеству матчей с 2+ голами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

Как отмечает пресс-служба «столичных» в соцсети Х (ранее Twitter), Овечкин провёл свою 168-ю встречу в карьере с 2+ голами. Российский нападающий сократил отставание от Уэйна Гретцки по этому показателю до 21 матча. На счету легендарного канадца, которому принадлежит рекорд Национальной хоккейной лиги, 189 встреч с 2+ шайбами.

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.