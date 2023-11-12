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Эмоции Овечкина после первого гола за последние семь матчей. Видео

Эмоции Овечкина после первого гола за последние семь матчей. Видео
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

Первый гол Овечкин забил в стартовом периоде, вторая его шайба пришлась на последние секунды матча и была заброшены в пустые ворота соперника. Таким образом, Овечкин прервал свою шестиматчевую серию без заброшенных шайб. В текущем сезоне на счету россиянина 11 очков — четыре заброшенные шайбы и семь результативных передач в 13 матчах.

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Напомним, на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

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