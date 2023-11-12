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Овечкин повторил достижение Фёдорова среди игроков «Вашингтона» в возрасте 38 лет и старше

Овечкин повторил достижение Фёдорова среди игроков «Вашингтона» в возрасте 38 лет и старше
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Капитан «столичных» открыл счёт в матче и забросил шайбу в пустые ворота.

Овечкин стал четвёртым хоккеистом в истории «Вашингтона», кому удавалось забросить минимум два гола в матче в возрасте 38 лет и старше. Ранее это делали Адам Оутс, Сергей Фёдоров и Майк Кнубл.

Напомним, на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

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