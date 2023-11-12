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Источник: хоккеист скончался во время матча московской любительской лиги

Источник: хоккеист скончался во время матча московской любительской лиги
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Во время матча московской любительской лиги скончался хоккеист, сообщает телеграм-канал «Хоккейные сливки».

Во время матча в любительской лиге СХЛ «Стань хоккейной легендой» 61-летний нападающий Михаил Янчишин, выступавший за клуб «Армата», потерял сознание в игре с «Фаворитом». После происшествия его госпитализировали, но позднее стало известно, что хоккеист скончался в реанимации.

По информации источника, у лиги нет скорой на арене, только волонтёры (судьи бригады) с медицинскими боксами и без медицинского образования. По словам очевидцев, врачи на арене в этот момент не дежурили, а прибывшие медики уже не смогли спасти мужчину.

Предварительно, Янчишину стало плохо с сердцем. Точную причину смерти установят эксперты.

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