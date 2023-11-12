Названа причина, по которой нападающий «Тампы» Никита Кучеров пропустил матч с «Каролиной»

Стала известна причина, по которой нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров пропустил матч с «Каролиной» (0:4). Как сообщает пресс-служба «Лайтнинг», россиянин отсутствовал из-за болезни и не попал в заявку на матч.

Без своего лучшего бомбардира «Лайтнинг» впервые в сезоне остались без заброшенных шайб. Команда нанесла 22 броска в створ ворот Петра Кочеткова, из которых ни один не привёл к голу.

На счету Кучерова в текущем сезоне 23 очка в 14 играх — 11 шайб и 12 результативных передач.

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата, в котором сошлись «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Со счётом 4:0 победу одержали гости.