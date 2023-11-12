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У Макдэвида 1 очко в 5 матчах, от лидера гонки бомбардиров НХЛ он отстаёт на 15 баллов

У Макдэвида 1 очко в 5 матчах, от лидера гонки бомбардиров НХЛ он отстаёт на 15 баллов
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид остался без очков в трёх матчах подряд впервые с января 2022 года. Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

У 26-летнего канадца в 11 матчах в текущего сезона 10 очков — две шайбы и восемь результативных передач — с показателем полезности «-4». От лидера гонки бомбардиров НХЛ Макдэвид отстаёт на 15 баллов. Возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона НХЛ нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, набравший 25 (7+18) очков в 14 матчах.

После травмы, полученной в матче с «Виннипегом», Макдэвид провёл шесть матчей, в которых отдал лишь две результативные передачи.

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