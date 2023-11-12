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«Сегодня мы были вознаграждены». Бучневич оценил свой хет-трик в ворота «Колорадо»

«Сегодня мы были вознаграждены». Бучневич оценил свой хет-трик в ворота «Колорадо»
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Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич подвёл итоги победного матча с «Колорадо» (8:2). Россиянин стал автором хет-трика.

«Мы хорошо поговорили, особенно о большинстве, и наконец забили гол в большинстве. Мы провели солидный матч, мало что позволяли сопернику и заслужили победу. Хет-трик? Всегда хорошие ощущения, когда забиваешь. Я злился на себя, потому что не похож на себя, если сравнивать с прошлым годом. Я мало моментов создавал, а хочу создавать больше шансов для партнёров. Сегодня мы были вознаграждены, забили много голов», — цитирует Бучневича Bally Sports.

В текущем сезоне на счету Бучневича 11 матчей, в которых россиянин набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Ранее Бучневич был крайне недоволен своей игрой.

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