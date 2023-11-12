«Амур» обыграл «Торпедо» в результативном домашнем матче
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Торпедо». Победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Бочаров (Шевченко, Брынцев) – 01:25 (5x5) 1:1 Воронин – 06:40 (4x5) 2:1 Рылов (Шевченко, Дрозг) – 14:37 (5x5) 2:2 Летунов (Гончарук, Конюшков) – 24:01 (5x4) 2:3 Гончарук (Alexei Kruchinin) – 26:36 (5x5) 3:3 Грецкий (Мищенко, Слепец) – 34:45 (5x5) 4:3 Брынцев (Слепец, Коршков) – 45:11 (5x4)
Голы в составе «Амура» забивали Станислав Бочаров, Яков Рылов, Вячеслав Грецкий, Александр Брынцев. За «Торпедо» шайбы забросили Кирилл Воронин, Максим Летунов и Сергей Гончарук. Ворота команд защищали голкиперы Игорь Бобков и Адам Гуска. Отметим, что по ходу матча нижегородские хоккеисты вели в счёте 3:2. Победный гол на старте третьего периода в большинстве забил Александр Брынцев.
В следующем матче «Амур» встретится с ЦСКА в Москве. Матч пройдёт 15 ноября. «Торпедо» завершит тяжелейший восьмиматчевый выезд матчем с «Сибирью» в Новосибирске.
Комментарии
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