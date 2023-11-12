«Амур» обыграл «Торпедо» в результативном домашнем матче

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Торпедо». Победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Голы в составе «Амура» забивали Станислав Бочаров, Яков Рылов, Вячеслав Грецкий, Александр Брынцев. За «Торпедо» шайбы забросили Кирилл Воронин, Максим Летунов и Сергей Гончарук. Ворота команд защищали голкиперы Игорь Бобков и Адам Гуска. Отметим, что по ходу матча нижегородские хоккеисты вели в счёте 3:2. Победный гол на старте третьего периода в большинстве забил Александр Брынцев.

В следующем матче «Амур» встретится с ЦСКА в Москве. Матч пройдёт 15 ноября. «Торпедо» завершит тяжелейший восьмиматчевый выезд матчем с «Сибирью» в Новосибирске.