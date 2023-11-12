«Мы заслужили минимум одно очко». Ларионов — о поражении в матче с «Амуром»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (3:4). Специалист выразил мнение, что нижегородская команда заслуживала минимум одного результативного балла. По ходу матча «Торпедо» вело со счётом 3:2.

«Сложный матч для нашей команды. По игре мы заслужили минимум одно очко. Ребята достают из себя силы, творчество и мастерство, чтобы вдали от Нижнего Новгорода показывать тот хоккей, в который мы умеем играть. В сложный период игр на выезде команда хорошо выглядит и двигается. Это показатель того, что мы на правильном пути.

Сегодня контроль над игрой и доминирование было на нашей стороне, при всём уважении к сопернику. Нам надо прибавить в бросках, чтобы те броски, которые сейчас соперник блокирует, доходили до ворот. В конце игры пять игроков соперника выстроились перед вратарём и было очень сложно пробить. Это не оправдание. Надо находить возможности выигрывать и такие матчи, не доводя дело до концовки», — цитирует Ларионова пресс-служба нижегородского клуба.

«Торпедо» завершит тяжелейший восьмиматчевый выезд матчем с «Сибирью» в Новосибирске.