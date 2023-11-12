«Настоящий остросюжетный триллер!» В «Амуре» оценили победу в матче с «Торпедо»

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь прокомментировал победу хабаровского клуба в матче с «Торпедо» (4:3). По ходу матча «Амур» проигрывал со счётом 2:3, но забил победный гол в третьем периоде.

«Сегодня выдали настоящий остросюжетный триллер! Качели были и по счёту, и по эмоциям. Больше всего запомнились сейв Игоря Бобкова при счёте 2:3 и то, как самоотверженно парни играли в самой концовке, как ложились под шайбы. Молодцы! Хорошее завершение домашней серии! С победой, Хабаровск!» — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

Благодаря этой победе хабаровский «Амур» поднялся на восьмую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, потеснив «Нефтехимик». В следующем матче «Амур» встретится с ЦСКА в Москве. Матч пройдёт 15 ноября.