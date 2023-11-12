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«Увольте Ламберта!» Болельщики «Айлендерс» потребовали отставки главного тренера клуба

«Увольте Ламберта!» Болельщики «Айлендерс» потребовали отставки главного тренера клуба
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На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В концовке встречи болельщики «Айлендерс», недовольные игрой команды, стали скандировать «Увольте Ламберта!» После 13 матчей текущего сезона НХЛ «Айлендерс» занимают 14-е место в таблице Восточной конференции лиги.

Лэйн Ламберт был назначен главным тренером «Айлендерс» 16 мая 2022 года. В текущем сезоне команда традиционно испытывает проблемы в атаке, забивая в среднем лишь по 2,46 шайбы за игру. «Островитяне» проиграли четыре матча подряд.

В следующем матче 14 ноября «Айлендерс» сыграют в гостях с «Эдмонтоном».

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