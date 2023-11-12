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Славин установил новый рекорд «Каролины» по результативным передачам защитников за клуб

Славин установил новый рекорд «Каролины» по результативным передачам защитников за клуб
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Защитник Джейкоб Славин стал автором результативной передачи в победном матче с «Тампа-Бэй» (4:0). Всего на счету игрока обороны за «Харрикейнз» стало 197 результативных передач.

Таким образом, Славин стал новым рекордсменом «Каролины» по числу результативных передач среди защитников в истории клуба. Предыдущий рекорд в 196 ассистов принадлежал защитнику Дэйву Бабичу.

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Тампе (США) на арене «Амали-Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата, в котором сошлись «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». Со счётом 4:0 победу одержали гости.

«Каролина» после 15 проведённых матчей текущего сезона Национальной хоккейной лиги занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции.

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