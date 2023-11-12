Защитник «Куньлуня» рассказал, против каких игроков в КХЛ сложнее всего обороняться

Белорусский защитник «Куньлунь Ред Стар» Никита Парфенюк назвал двух самых сильных форвардов Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Мне нравится Радулов, как он держит в себе энергию. Он постоянно на каждый матч выходит как на последний. Удивляет всегда. Постоянно грызёт лёд. Активен даже на скамейке. Никита Гусев — очень техничный, мастеровитый игрок, приятно смотреть за ним. Было сложнее всего обороняться против этих нападающих.

Вообще, если сравнивать белорусскую Экстралигу и КХЛ, то главное отличие — скорость, всё очень быстро. Много хоккеистов, кто поиграл в Национальной хоккейной лиге. Мастеров больше и уровень лиги повыше», — приводит слова Парфенюка Legalbet.

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов записал на свой счёт 24 (8+16) очка в 25 встречах регулярки. В 28 играх форвард «Динамо» Никита Гусев набрал 33 (10+23) очка.