Стала известна возможная причина смерти 61-летнего российского хоккеиста

Предварительная причина смерти нападающего клуба «Армата» Михаила Янчишина — оторвавшийся тромб, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на спортивного директора любительской лиги «Стань хоккейной легендой» Сергея Столярова.

«Пока мы не можем получить точную информацию, предварительно причина смерти Михаила — тромб. Но это неофициальная информация, мы связываемся с родственниками, но точного диагноза нет. Команды представляют в лигу справки о допуске от врача к занятиям хоккеем и делают страховку. По Янчишину вся информация была предоставлена, он недавно проходил углублённое медицинское обследование. Может быть, повлияло то, что, как я понимаю, он две недели был на Кипре и сразу приехал на игру. Такая ситуация ведь может произойти с каждым. Когда это случилось, ему сразу стали оказывать помощь, стали откачивать, вызвали скорую, но он почти сразу умер на льду.

Мы со стороны лиги хотим помочь его семье и взять на себя организацию похорон. Это трагедия для семьи, у Михаила остались жена и двое сыновей. Хотим организовать сбор средств для помощи его родным, ведь хоккейная семья большая. И планируем провести матч его памяти, возможно, назвать Кубок лиги его именем. Постараемся по максимуму помочь семье Михаила», — заявил Столяров.