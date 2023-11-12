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«Авангард» одержал шестую победу подряд, одолев дома «Куньлунь»

«Авангард» одержал шестую победу подряд, одолев дома «Куньлунь»
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В Омске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал «Куньлунь». Встреча завершилась волевой победой «ястребов» со счётом 6:4.

На 43-й секунде первого периода Райан Спунер с передач Семёна Чистякова и Дамира Шарипзянова открыл счёт в игре. На седьмой минуте периода Тайлер Вон с передач Райана Спроула и Теэму Пулккинена восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Клифф Пу с передачи Райана Меркли вывел гостей вперёд. На 15-й минуте периода Владимир Ткачёв с передач Рида Буше и Райана Спунера сделал счёт 2:2.

В начале второй двадцатиминутки Тайлер Вон с передач Райана Спроула и Джека Родевальда вновь вывел гостей вперёд. На 18-й минуте периода Рид Буше с передач Богдана Киселевича и Владимира Ткачёва в третий раз сделал счёт равным.

На восьмой минуте третьего периода Райан Спунер с передач Владимира Ткачёва и Семёна Чистякова забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. Через 45 секунд Игорь Гераськин сделал счёт 5:3. За 13 секунд до конца матча Дойл Сомерби сократил отставание до минимума. Рид Буше установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Спунер (Чистяков, Шарипзянов) – 00:43 (5x5)     1:1 Вон (Спроул, Пулккинен) – 06:45 (5x5)     1:2 Пу (Меркли) – 09:51 (5x5)     2:2 Ткачёв (Буше, Спунер) – 14:16 (5x5)     2:3 Вон (Спроул, Родевальд) – 22:04 (5x4)     3:3 Буше (Киселевич, Ткачёв) – 37:27 (5x5)     4:3 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 47:12 (5x5)     5:3 Гераськин (Абросимов, Шулак) – 47:57 (5x5)     5:4 Сомерби (Мойл, Рич) – 59:47 (5x5)     6:4 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 59:58 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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