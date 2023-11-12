Дементьев: у Кузнецова очень многое зависит от настроения и желания

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Евгения Кузнецова нужно знать. Это настолько вольная птица, в хоккее в том числе, что от его настроения и желания зависит очень многое. В данном случае – результат, который он показывает и хочет показать.

Есть ли давление на Кузнецова из-за его резонансных высказываний в интервью в межсезонье? Те высказывания, которые Евгений сделал в интервью, не думаю, что как-то повлияют в дальнейшем на него. Кузнецов достаточно независим в своей риторике. Когда Евгений захочет – это будет один из лучших игроков в мировом хоккее», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

В текущем сезоне НХЛ Кузнецов провёл 13 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами, набрав восемь очков.