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Главный тренер «Северстали» Козырев назвал причины поражения от «Барыса»

Главный тренер «Северстали» Козырев назвал причины поражения от «Барыса»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от астанинского «Барыса» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ключевым фактором поражения была игра спецбригад. Увы, мы пропустили две шайбы в меньшинстве, и этот момент повлиял на исход матча.

Такой компонент, как контроль шайбы, сегодня полностью был за нами? Мы, как всегда, стараемся контролировать шайбу и играть в пас, но сегодня хотелось бы отметить игру вратаря соперника — сегодня он здорово играл и все наши попытки просто-напросто пресёк. К нему ключи мы не подобрали.

За 2.26 до конца было большинство, не было желания выпустить шестого полевого и «6х4» играть? Было видно, что сегодня у нас игра не получалась. Именно в этом моменте, в концовке, когда нужна была точность броска, передача под этот бросок у нас отсутствовала.

Выезд из семи гостевых матчей? Безусловно, это сказывается. В большей степени на исход сегодняшнего матча и прошлую игру повлияло отсутствие получившего травму Руслана Абросимова — он как раз закрывает эту позицию — игру в меньшинстве. Собственно говоря, его не хватает и в большинстве», — приводит слова Козырева Sports.kz.

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