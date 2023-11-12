Овечкин поучаствовал в церемонии ко Дню ветеранов США

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс» принял участие в церемонии ко Дню ветеранов США.

На льду присутствовали парашютисты 103-го спасательного отряда 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич. Один из них произвёл символическое вбрасывание, в котором поучаствовал Овечкин.

Фото: «Нью-Йорк Айлендерс»

В игре Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами. В активе нападающего в нынешнем сезоне НХЛ теперь четыре заброшенные шайбы и семь результативных передач.

Напомним, на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.