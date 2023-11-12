«Думал, что в хоккей играет команда». Главный тренер «Куньлуня» — о лидерах «Авангарда»

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев рассказал о поражении от «Авангарда» (4:6) в Омске.

«Нам не очень удаются игры без раскаток, воскресные и ранние. Сегодня тоже начали с 0:1 в первой смене. Рад, что нам удалось всё это дело выправить, даже не по счёту, а по движению, по самой игре. В принципе, игра была абсолютно равной до определённого момента, но… Знаете, я всегда думал, что в хоккей играет команда, а сегодня в хоккей играла одна тройка. Против лома мы не нашли приёма, хотя я пробовал разные сочетания против лидеров «Авангарда». К сожалению, все проседали. Хорошо, когда у тебя есть такая тройка. А по самой игре, наверное, нам можно было что-то выцарапать в Омске. Были и моменты, и выходы к воротам, надо было забивать. Получилось так, как получилось.

Рад за своего коллегу в тренерском штабе, который отвечает за меньшинство. Хотя восемь удалений – это катастрофа, они очень плохие были. Это наша болезнь такая. В одно время думал, что побороли, но, оказывается, нет. Против Омска так много нельзя удаляться, но мы в меньшинстве не пропустили, что очень важно, учитывая убойное, просто убойное большинство «Авангарда». Где-то везение помогло, но парни старались, пластались, под шайбу ложились», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.