«Они будут тянуться за лидерами». Кравец – о нападающих «Авангарда» вне первой тройки

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Куньлунем» (6:4) рассказал об игре нападающих омского клуба вне первой тройки.

«Не забивают другие нападающие, кроме первой тройки? Во-первых, я надеюсь на всех этих нападающих, верю, что они исправят эту ситуацию. Видно, что ребята стараются, они хотят забить, уверен, что они добавят. Всегда легче играть в команде, где есть лидеры – есть за кем тянуться. Они будут тянуться, и всё придёт, потому что по работе, по отношению к делу, по тренировкам вообще вопросов ни к кому нет.

Пока в воротах играет Мишуров. Проскуряков, я надеюсь, скоро поправится. По Демченко будем с Сергеем Звягиным разговаривать, посмотрим, если будет такая возможность, то дадим шанс. От него нужно желание и хорошая работа на тренировках», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.