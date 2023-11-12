Тренер «Салавата» Козлов: после 1:3 перестали играть? У нас была возможность вернуться

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:3) и ответил на вопрос о состоянии Артёма Пименова.

«Равная игра, хорошо начали, было хорошее движение. Создавали моменты, была возможность выйти вперёд в первом периоде. Был спад в игре из-за травмы центрального форварда, связки сбились, нарушилась «химия». Но, несмотря на это, были моменты, играли на равных. Потеря концентрации позволила сопернику забить. Унывать времени нет, через день у нас игра с «Трактором».

Почему «Салават Юлаев», в отличие от «Локомотива», играет без лимитчиков? У них такая ситуация, у нас – другая. У нас хорошая обойма нападающих, которая ждала своего шанса и которая пользуется возможностью.

Как состояние Артёма Пименова? Он поехал на МРТ, так что хороших новостей я не жду.

Чем примечателен соперник, как готовились к матчу? Надёжно играет в обороне, мало пропускает контратак. До травмы Пименова старались входить в глубину, играть впятером в атаке. У нас получалось создавать моменты.

После 1:3 перестали играть? Нет, просто соперник хорошо оборонялся, играл по счёту, выбрасывал шайбу. Это хорошая команда, которая одним и тем же составом несколько лет неплохо играет. Возможно, были задержки с началом атаки в третьем периоде, но я считаю, что у нас была возможность вернуться.

Как видели столкновение Ефремова с Береглазовым? Сейчас тяжело сказать, но мне показалось, что был более опасный силовой приём. Потом подъехали судьи, объяснили, как они видели ситуацию.

Могли ли два выходных дня сказаться на действиях игроков? Нет, у нас было хорошее начало, хорошее движение до того, как травмировался Пименов. Ребята, которые не должны были так много играть, забрали большой объём времени, связки разбились.

В связи с травмой Пименова какие планы по центральному нападающему? Пока из «Толпара» или «Тороса» никого выдёргивать не будем. Посмотрим, как будет себя чувствовать Влад Ефремов. У нас есть те, кто может сыграть в центре», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Трактором» 14 ноября.