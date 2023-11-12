«Хороший букет создаётся временем выдержки». Плющев — об игре Овечкина в текущем сезоне

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в сезоне-2023/2024 Национальной хоккейной лиги.

«Такие опытные игроки, как Александр, скажем прямо, не мальчики и тяжелее входят в сезон, чем молодёжь. Поэтому то, что он сейчас начинает не только создавать моменты для партнёров и отдавать голевые передачи, но и сам забивает, говорит о том, что он постепенно находит себя и обретает свою форму. Так и должно быть. Хоккей — командная игра, и Овечкин не играет на свой результат, он не бежит за голами, а действует в интересах команды. А тренерский штаб решает, насколько он полезен для клуба.

Александр, как я понимаю, не выпал из доверия тренеров, независимо от того, что были какие-то проблемные матчи в начале сезона. Это как раз свидетельствует о том, что все прекрасно всё понимают. Ведь только плохая лошадь начинает забег с галопа. А хороший букет создаётся временем выдержки», — цитирует Плющева «РИА Новости Спорт».

Ранее Овечкин перед матчем с «Нью-Йорк Айлендерс» принял участие в церемонии ко Дню ветеранов США.