Щитов: нестабильную игру ЦСКА связал бы в том числе и с вратарями

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал нестабильную игру ЦСКА в текущем сезоне КХЛ и оценил приход в команду защитника Колби Уильямса.

«ЦСКА не показывает чемпионской игры. Кроме того, на эту команду все настраиваются по-особому. Да и вратари подводят. Федотов ещё до конца не адаптировался, у него нет прежней игры. Шарыченков не помогает. Из-за всего этого команда не может уверенно играть весь матч. Может быть, ЦСКА в плей-офф покажет другую игру. Но пока что у них не идёт. Я бы связывал это в том числе и с вратарями.

Если клуб взял Уильямса, значит, там уверены в том, что он поможет команде играть более надёжно. ЦСКА ищет укрепление обороны в помощь вратарям. Посмотрим, как Колби вольётся в систему команды. Это будет непросто», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».