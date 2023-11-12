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Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска в гостях

В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало одноклубников из Москвы. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На пятой минуте первого периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Андрея Прибыльского открыл счёт в игре.

На 18-й минуте второго периода Владислав Кодола с передач Дмитрия Коробова и Вячеслава Основина восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте третьего периода Бреннан Менелл с передач Джордана Уила и Никиты Гусева вновь вывел московский клуб вперёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче минчане примут на своём льду магнитогорский «Металлург». Московское «Динамо» отправится в гости к «Спартаку». Обе игры состоятся 14 ноября.