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Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска в гостях

Московское «Динамо» обыграло одноклубников из Минска в гостях
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В Минске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Динамо» принимало одноклубников из Москвы. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На пятой минуте первого периода Никита Гусев с передач Джордана Уила и Андрея Прибыльского открыл счёт в игре.

На 18-й минуте второго периода Владислав Кодола с передач Дмитрия Коробова и Вячеслава Основина восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте третьего периода Бреннан Менелл с передач Джордана Уила и Никиты Гусева вновь вывел московский клуб вперёд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Прибыльский) – 04:30 (5x5)     1:1 Кодола (Коробов, Основин) – 37:22 (5x5)     1:2 Менелл (Уил, Гусев) – 46:42 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче минчане примут на своём льду магнитогорский «Металлург». Московское «Динамо» отправится в гости к «Спартаку». Обе игры состоятся 14 ноября.

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