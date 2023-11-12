Фомичёв: на Овечкина оказывается давление со стороны прессы, болельщиков и руководителей

Бывший голкипер клубов КХЛ Александр Фомичёв рассказал про игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«С точки зрения снайпера Овечкин тяжеловато начал сезон. Это возраст, ему может быть тяжело вкатиться. То, что он оформил дубль – это здорово. Дубль придаст ему уверенности в своих силах. Овечкин стабильно набирает очки. Даже если Александр не забивает, он всё равно полезен при игре в атаке. У него и показатель полезности, в отличие от прошлого сезона, хороший – «+2».

На Овечкина оказывается давление со стороны прессы, болельщиков и руководителей. Он и сам на себя давит, ведь после стольких лет выступлений ему хочется добраться до рекорда Гретцки. Бывают такие моменты в карьере, когда не получается легко забивать. Значит, надо искать варианты и справляться с трудностями. Сейчас Овечкин – самый результативный в «Вашингтоне». Он играет нормально, голы пришли. Думаю, в течение сезона он сможет вернуться к своему уровню», – сказал Фомичёв в интервью «РБ Спорт».

Ранее выступление Александра Овечкина в текущем сезоне прокомментировал заслуженный тренер России Владимир Плющев.