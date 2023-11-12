Источник: «Эдмонтон» уволил главного тренера Джея Вудкрофта

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил, что главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт был отправлен в отставку со своего поста.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» после 13 матчей набрал семь результативных баллов и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В сегодняшнем матче «Ойлерз» на выезде одержали победу над «Сиэтл Кракен» со счётом 4:1. В следующем матче «нефтяники» сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 14 ноября в 4:30 мск.

Ранее журналисты портала The Athletic составили список тренеров Национальной хоккейной лиги, кто с большей долей вероятности будет уволен первым в текущем сезоне. Лидером рейтинга стал главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт с шансом в 46,7%.