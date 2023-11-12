Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: «Эдмонтон» уволил главного тренера Джея Вудкрофта

Источник: «Эдмонтон» уволил главного тренера Джея Вудкрофта
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил, что главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт был отправлен в отставку со своего поста.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» после 13 матчей набрал семь результативных баллов и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В сегодняшнем матче «Ойлерз» на выезде одержали победу над «Сиэтл Кракен» со счётом 4:1. В следующем матче «нефтяники» сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 14 ноября в 4:30 мск.

Ранее журналисты портала The Athletic составили список тренеров Национальной хоккейной лиги, кто с большей долей вероятности будет уволен первым в текущем сезоне. Лидером рейтинга стал главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт с шансом в 46,7%.

Материалы по теме
The Athletic спрогнозировал, кто из тренеров НХЛ будет уволен первым в текущем сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android