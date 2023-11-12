Кудашов: вдвойне приятно победить, когда у «Динамо» не было большинства

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог победного матча с минскими одноклубниками (2:1).

«Быстрая и тяжёлая игра. Моментов было много, как у одних, так и у вторых. Хорошо, что мы грамотно ими воспользовались. Ясно было, что минское «Динамо» не такое свежее и не те были скорости, что мы от них ожидали. Но тем не менее видели, за счёт чего они сегодня старались нас обыграть, и пытались не допустить ошибок и контратак. Выполнили план на игру, потому и получилась такая победа.

Ни разу не сыграли в большинстве? Вдвойне приятно победить, когда не было большинства. На самом деле, это уже вторая такая игра у нас. Здесь надо не претензии, но как-то предъявить нашим нападающим, потому что недостаточно заставляли фолить защитников соперника. Сегодня сработало правило бывших? Видимо, так.

Следующий матч со «Спартаком», где такая первая тройка? Давайте обсуждать сегодняшнюю игру. «Спартак» у нас через день, поэтому будет время и сегодняшний матч разобрать, и подготовиться к их тройкам. Всё равно все хорошо друг друга знают, сильные и слабые стороны. Что-нибудь противопоставим. Мы уже играли с ними одну игру в этом году, поэтому знаем, как играть.

Всегда разбираешь игру вратаря, в любой команде проводится анализ. Будем считать, что разобрали игру и всё исполнили, что подготовил наш тренер вратарей.

Полный фан-сектор? Хочу их поблагодарить, потому что они всегда с нами ездят и дома нас хорошо поддерживают, поэтому огромное им спасибо, потому что их энергия переходит к нам, а мы же для них играем. Но в то же время сегодня все кричали «Динамо», «Динамо», и мы воспринимали так, что это для нас. Тяжело назвать этот матч дерби, потому что нас не так сильно всё связывает. Но атмосфера на арене была сумасшедшей, и команда соперника здорово играет в последнее время, но и мы никогда не хотим уступать. Вот эти все компоненты способствовали матчу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.