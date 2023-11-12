Кудашов: что-нибудь противопоставим первой тройке «Спартака». Мы уже с ними играли

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над минскими одноклубниками (2:1) поделился ожиданиями от следующего матча со «Спартаком».

«Следующий матч со «Спартаком», где такая первая тройка? Давайте обсуждать сегодняшнюю игру. «Спартак» у нас через день, поэтому будет время и сегодняшний матч разобрать, и подготовиться к их тройкам. Всё равно все хорошо друг друга знают, сильные и слабые стороны. Что-нибудь противопоставим. Мы уже играли с ними одну игру в этом году, поэтому знаем, как играть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 московское «Динамо» отправится в гости к «Спартаку» 14 ноября.