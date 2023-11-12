Новым главным тренером «Эдмонтона» станет бывший тренер Коннора Макдэвида в OHL

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) заявил, что новым главным тренером «Эдмонтон Ойлерз» станет экс-наставник клуба OHL «Эри Оттерс» Крис Ноблох, который тренировал капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида.

Последние пять сезонов 45-летний Ноблох возглавлял клуб АХЛ «Хартфорд Вулф Пэк» — фарм «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, сегодня, по словам Фридмана, «Эдмонтон» уволил Джея Вудкрофта с поста главного тренера клуба. «Эдмонтон Ойлерз» после 13 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал семь результативных баллов и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В сегодняшнем матче «Ойлерз» на выезде одержали победу над «Сиэтл Кракен» со счётом 4:1. В следующем матче «нефтяники» сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 14 ноября в 4:30 мск.