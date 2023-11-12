Русский вратарь словацкого клуба рассказал об основном отличии между русскими и словаками

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии, рассказал об отличии между русскими и словаками.

«Похожи ли словаки по менталитету на русских? Хорошие люди, очень добрые и приветливые, в команде встретили лояльно, все на позитиве. Единственное — никогда никуда не торопятся, это единственное отличие от наших соотечественников. Они всегда делают всё очень медленно, никуда не торопятся — во всём остальном я не вижу разницы. Проблем с коммуникацией нет, большинство знает английский язык, можно спокойно разговаривать. Ребята всегда помогут и подскажут, если что, никаких проблем нет», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Красиковым читайте на «Чемпионате» завтра, 13 ноября, в 10:00 мск.