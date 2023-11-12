Красиков — о Салаке: эмоциональный, позитивный человек, конкуренция двигала нас вперёд

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии, рассказал о совместном выступлении с голкипером Александром Салаком.

«Саша Салак — очень солидный вратарь, эмоциональный, но сильный ментально, своеобразная техника у него. Помню, как посмотрел на его игру, с ним пообщался, сделал такой же размер клюшки, как у него, изменил положение рук, и это стало приносить плоды: стало заходить меньше шайб в проблемных зонах.

Саша очень интересный человек, всегда позитивный, можно было к нему обратиться за советом, но если ему что-то не нравилось, он всё высказывал. Мне с ним было абсолютно нормально играть, мы не так много общались близко, у нас была конкуренция: я молодой, горячий, хочу его съесть, он хочет своё место отстоять. Это двигало нас вперёд, но никакого негатива у нас не было в раздевалке — он всегда подсказывал с высоты своего опыта. Саша хороший одноклубник, никогда ничего плохого про него не скажу», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Красиковым читайте на «Чемпионате» завтра, 13 ноября, в 10:00 мск.