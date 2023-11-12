Экс-тренер «Лады» подробно разобрал успешную игру тольяттинского клуба в сезоне

Чемпион мира среди молодёжных команд, экс-главный тренер «Адмирала», бывший тренер «Лады» Сергей Востриков назвал причины успешной игры тольяттинского клуба в текущем сезоне.

«В своё время работал в менеджменте «Лады», имел отношение к трансферам и в «Адмирале». Могу сказать, что этим летом Тольятти в лице спортивного директора Рафика Якубова провел безупречную селекцию. Выстрелили и легионеры, и ветераны, в которых не все были уверены, например, Шумаков, Березин, Фисенко и Кугрышев. Угадали и со средним возрастным звеном — с Сафиным, Алтыбармакяном, Попугаевым и так далее.

Вклад Якубова в становление «Лады» трудно переоценить. Как и работу тренерского штаба Олега Браташа, который начинал с чистого листа. В своё время в «Адмирале» я эту работу с нуля проходил, знаю, сколько тут подводных камней.

Залог успеха «Лады» — не только в связке Якубов — Браташ. Добрым словом вспомню прошлогоднего тренера «Лады» Валерия Белова. В трудных условиях в ВХЛ он смог наиграть костяк из молодёжи — Трушкова, Романова, Червоненко, Грошева, Стальнова, которые оказались полностью готовы к КХЛ и доказывают это в каждом матче. Работу Белова на перспективу ни в коем случае нельзя забывать. Все три фактора сложились — отсюда первое место «Лады» на Востоке КХЛ. Родной город, где хоккей беспрекословно — вид спорта номер один, счастлив!

Абсолютно верю, что Тольятти будет в плей-офф. У Якубова есть большой кубковый опыт, работает его связка с Браташом. Когда в руководстве есть порядок и взаимопонимание, команда обязательно решит свои задачи. Другое дело, что определённое беспокойство все равно остаётся.

Мы видели пример прошлого сезона, когда бывший спортивный директор, а также генеральный директор, по сути, работали против главного тренера и команды. На мой взгляд, Белову просто вставляли палки в колеса — и из-за внутреннего раздрая команда вылетела из плей-офф ВХЛ уже в первом раунде.

Именно поэтому так важно выстроить эффективную вертикаль в руководстве. Между тем некоторые люди прошлогоднего раздрая в «Ладе» остались. С этим в частности связываю то, что вертикаль управления «Ладой» до сих пор полностью не выстроена», — сказал Востриков в интервью Russia-Hockey.ru.