Третьяк высказался об игре «Трактора» в текущем сезоне КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил игру челябинского «Трактора» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Ну, команда не всегда ровно играет, но в последнее время очень стабильно стала играть. Хороший хоккей показали с ЦСКА, обыграли, со СКА прекрасный хоккей. Академия, много катков и открытых, и закрытых, поэтому, конечно, Челябинск сейчас идёт по нарастающей», — приводит слова Третьяка 31TV.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги подопечные Алексея Заварухина сыграли 29 матчей, в которых одержали 16 побед при 13 поражениях. С 35 очками «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче челябинский клуб сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» 14 ноября.