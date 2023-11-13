Красиков о прозвище «Лёха-Трёха»: готов быть кем угодно, лишь бы мы забивали на гол больше

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии, рассказал о своём отношении к прозвищу «Лёха-Трёха».

«У меня какая задача? Выходить и ловить. Я неоднократно говорил такую вещь и не буду отказываться от слов: я готов быть «трёхой», «четырёхой», «пятерёхой», кем угодно, лишь бы было одно — чтобы мы забивали на одну шайбу больше, а я ловил в самый ответственный момент и помогал команде победить. Если задуматься: если вратарь пропустит четыре ужасных, катастрофических шайбы, чисто его, но команда забьёт пять, а вратарь в концовке потащит выход «в ноль», выручит команду, и она заработает два очка — тогда какая разница, сколько он пропустил, если выручил, когда надо, и команда прошла серию плей-офф или у неё серия побед?

Самое важное — помогать команде побеждать, остальное — мишура и цифры. Будет победа команды — ты будешь играть в воротах. Такой пример: вы тренер, у вас есть два вратаря: у одного 15 игр, 11 побед и 88% сейвов, пропускает три с половиной гола за матч, а у другого — 15 игр, две победы и 96% отбитых, пропускает полтора гола за игру. Кого вы будете ставить в ворота, чтобы победить? По психологии будут ставить того, кто побеждает. Это влияет на психологию игроков — «с этим парнем мы играем успешно, забиваем больше, у нас всё хорошо». Единственное, что важно — это победы. Кому какое дело до того, что вы проиграли игру, не набрали очков, но у вратаря 96% сейвов? Идеально, когда всё вместе — и коэффициент, и победы, но самое важное — выигрыши», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.