Коньков: «Авангард» сделал выводы из сложностей на старте сезона

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал об игре омского «Авангарда» в последних матчах. «Ястребы» одержали шесть побед подряд.

«Раз команда побеждает, а лидеры играют, то и слава богу. «Авангард» сделал выводы из тех сложностей, что у него были на старте сезона. Любой команде нужно время для того, чтобы преодолеть какие-то трудности. Команда сейчас на подъёме, это придаёт уверенности и раскрепощённости игрокам. Мастерства у лидеров омичей достаточно, они действуют уверенно. Эти парни уже не первый год играют в лиге, сейчас они показывают результат», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

В следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Авангард» примет дома «Северсталь» 14 ноября в 16:30 мск.