«Это проблема скаутинга во всём мире» Экс-голкипер «Сибири» — о вратарской статистике

Экс-голкипер клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии, рассказал о влиянии вратарской статистики на оценку игры.

«Надлом в статистике в «Сибири»? Вратарь очень зависим от комплектования команды и стиля игры команды. Тяжело играть с хорошей статистикой, у нас смотрят только на процент сэйвов и коэффициент надёжности — а это цифры, которые зачастую объективно не отражают уровень игры вратарей. Это проблема скаутинга не только в России, но и во всём мире — но люди сейчас понимают, что надо смотреть игры, чтобы понимать, откуда был нанесён бросок и какую степень опасности он несёт.

Бывает, тебе нанесут 45 бросков, и из них лишь 2-3 реальных момента — но статистика у тебя фантастическая, потому что ты пропустил один гол, процент сэйвов у тебя 96, потому что команда играла в плотную оборону, никуда не выходила из зоны, не давала добивать. Бывает наоборот — 20 бросков, из них было 9-10 опасных моментов из слота, из них ты вытащил семь-восемь, пропустил две-три. Если взять умную статистику, то здесь она получается в разы лучше, и количество «простых» бросков зачастую не отражает уровень нагрузки на вратаря в игре. В моём понимании эта статистика недостаточно проработана, нужно смотреть на каждого вратаря, как он работает в критических моментах.

В том сезоне мы много играли в атаку, было больше опасных моментов, пропускали больше — и это был тот чемпионат, когда мы, к сожалению, пропускали больше, и моя статистика была не самой лучшей. Не помню, вылез ли я за 90% сэйвов, но следующий год мы вернулись к системе того хоккея, который был в «Сибири» всегда, статистика вернулась в привычное русло. Многое зависит от системы — количество и качество бросков, которые по тебе наносят», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.