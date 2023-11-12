Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Коффи вошёл в тренерский штаб «Эдмонтона»

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о назначении Криса Ноблоха главным тренером команды. Помощником стал четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, трёхкратный обладатель Кубка Канады Пол Коффи.

Коффи — второй по результативности защитник за всю историю НХЛ (после Рэя Бурка) — 1531 очко (396+1135) в регулярных чемпионатах. Рекордсмен по числу шайб, заброшенных защитником за один сезон регулярного чемпионата НХЛ — 48 в сезоне-1985/1986. Выступал за девять клубов НХЛ: «Эдмонтон Ойлерз», «Питтсбург Пингвинз», «Лос-Анджелес Кингз», «Детройт Ред Уингз», «Каролину Харрикейнз» («Хартфорд Уэйлерс»), «Чикаго Блэкхоукс», «Филадельфию Флайерз» и «Бостон Брюинз».

Пол — четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1991) в составе «Эдмонтон Ойлерз» и «Питтсбург Пингвинз», трёхкратный обладатель Кубка Канады (1984, 1987, 1991).