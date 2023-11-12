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Бедард оформил дубль в матче с «Флоридой». На счету Коннора 7 шайб в последних 6 матчах

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проход матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». Идёт второй период, счёт равный 3:3.

Нападающий гостей Коннор Бедард оформил дубль в ворота российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского. Первую шайбу 18-летний форвард забросил на последней минуте первого периода.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вторую шайбу Бедард забросил на девятой минуте второй двадцатиминутки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 18-летнего канадского нападающего этот гол стал седьмым в последних шести матчах. Всего в текущем сезоне на счету Бедарда девять шайб и четыре результативные передачи с шестью минутами штрафа.