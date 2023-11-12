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Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов жёстким силовым приёмом впечатал в борт Бедарда

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов жёстким силовым приёмом впечатал в борт Бедарда
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В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Чикаго Блэкхоукс». После второго периода счёт равный 3:3.

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов жёстким силовым приёмом впечатал в борт форварда «Чикаго» Коннора Бедарда.

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Напомним, в матче Бедард оформил дубль в ворота российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского. Для 18-летнего канадского нападающего этот гол стал седьмым в последних шести матчах. Всего в текущем сезоне на счету Бедарда девять шайб и четыре результативные передачи с шестью минутами штрафа.

Дмитрий Куликов в текущем сезоне провёл 13 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами.

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Бедард оформил дубль в матче с «Флоридой». На счету Коннора 7 шайб в последних 6 матчах
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