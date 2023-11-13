Красиков о словацкой лиге: чемпион играет в хоккей в стиле «Торпедо», похож на советский

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков, выступающий сейчас в Словакии, рассказал о стиле игры прошлогоднего чемпиона словацкой лиги — «Кошице».

«Тут есть очень солидные команды, мы сыграли со многими лидерами — эти клубы качественно играют, здорово двигаются, у игроков есть больше времени для принятия решений. Хорошо играет «Кошице», прошлогодний чемпион — у них скоростной и умный стиль, хорошие исполнители. Хоккей, может, отличается в нижних звеньях, уровень мастерства ниже, но в основном с точки зрения вратаря броски интересные, сильные, принятие решений интересное. Здесь разрешено заявить семь легионеров, они обычно и составляют ударные звенья команд. Есть клубы, которые основаны на катании, давлении, бросках — они по стилю похожи на то, что показывают в КХЛ «Торпедо», «Спартак» и «Северсталь». «Кошице» как раз можно сравнить с нижегородцами — у них быстрый пас, нет вбросов в зону, играют в хоккей с отсылкой на советский», — сказал Красиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.