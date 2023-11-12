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Дубль Бедарда не спас «Чикаго» в матче с «Флоридой», Бобровский сделал 24 сейва

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 39-й секунде первого периода Оливер Экман-Ларссон с передач Сэма Райнхарта и Эвана Родригеса открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Джейсон Дикинсон с передач Лукаса Райхеля и Коннора Мёрфи восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Сэм Райнхарт с передач Мэттью Ткачука и Оливера Экман-Ларссона вновь вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Коннор Бедард сделал счёт 2:2.

На восьмой минуте второго периода Сэм Райнхарт с передач Эвана Родригеса и Густава Форслинга забросил третью шайбу в ворота гостей. Спустя минуту и 18 секунд Коннор Бедард с передачи Сета Джонса оформил дубль, сделав счёт 3:3.

В начале третьей двадцатиминутки Картер Вераге с передач Сэма Райнхарта и Мэттью Ткачука в четвёртый раз вывел «Флориду» вперёд в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков.