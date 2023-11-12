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Дубль Бедарда не спас «Чикаго» в матче с «Флоридой», Бобровский сделал 24 сейва

Дубль Бедарда не спас «Чикаго» в матче с «Флоридой», Бобровский сделал 24 сейва
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 39-й секунде первого периода Оливер Экман-Ларссон с передач Сэма Райнхарта и Эвана Родригеса открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Джейсон Дикинсон с передач Лукаса Райхеля и Коннора Мёрфи восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Сэм Райнхарт с передач Мэттью Ткачука и Оливера Экман-Ларссона вновь вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Коннор Бедард сделал счёт 2:2.

На восьмой минуте второго периода Сэм Райнхарт с передач Эвана Родригеса и Густава Форслинга забросил третью шайбу в ворота гостей. Спустя минуту и 18 секунд Коннор Бедард с передачи Сета Джонса оформил дубль, сделав счёт 3:3.

В начале третьей двадцатиминутки Картер Вераге с передач Сэма Райнхарта и Мэттью Ткачука в четвёртый раз вывел «Флориду» вперёд в матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Экман-Ларссон (Райнхарт, Родригес) – 00:39     1:1 Дикинсон (Райхель, Мёрфи) – 07:04     2:1 Райнхарт (Ткачук, Экман-Ларссон) – 11:54 (pp)     2:2 Бедард – 19:04     3:2 Райнхарт (Родригес, Форслинг) – 27:00     3:3 Бедард (Джонс) – 28:18     4:3 Вераге (Райнхарт, Ткачук) – 42:44 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков.

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