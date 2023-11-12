Дубль Бедарда не спас «Чикаго» в матче с «Флоридой», Бобровский сделал 24 сейва

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» проходил матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На 39-й секунде первого периода Оливер Экман-Ларссон с передач Сэма Райнхарта и Эвана Родригеса открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Джейсон Дикинсон с передач Лукаса Райхеля и Коннора Мёрфи восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Сэм Райнхарт с передач Мэттью Ткачука и Оливера Экман-Ларссона вновь вывел хозяев вперёд. На последней минуте периода Коннор Бедард сделал счёт 2:2.
На восьмой минуте второго периода Сэм Райнхарт с передач Эвана Родригеса и Густава Форслинга забросил третью шайбу в ворота гостей. Спустя минуту и 18 секунд Коннор Бедард с передачи Сета Джонса оформил дубль, сделав счёт 3:3.
В начале третьей двадцатиминутки Картер Вераге с передач Сэма Райнхарта и Мэттью Ткачука в четвёртый раз вывел «Флориду» вперёд в матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 27 бросков.
- 12 ноября 2023
-
23:45
-
23:37
-
23:15
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:30
-
22:21
-
22:13
-
22:00
-
21:47
-
21:35
-
21:20
-
21:00
-
20:54
-
20:35
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
20:07
-
20:04
-
19:53
-
19:44
-
19:29
-
19:24
-
19:11
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:16
-
18:10
-
18:07