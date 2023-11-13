Панарин повторил рекорды России и «Рейнджерс» по длительности результативной серии в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости идёт второй период, счёт — 3:2 в пользу гостей. В составе «Рейнджерс» результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд России, который установил Дмитрий Квартальнов (сезон-1992/1993, «Бостон»). Также игрок «Рейнджерс» повторил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и 15 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Панарина 223 гола и 460 результативных передач в 604 матчах.