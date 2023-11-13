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Воронков провёл роскошный силовой приём против капитана «Рейнджерс»

Воронков провёл роскошный силовой приём против капитана «Рейнджерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (3:3, 1:0 в серии буллитов).

В одном из эпизодов по ходу матча российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков провёл роскошный силовой приём против капитана «Рейнджерс» Джейкоба Трубы.

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Напомним, в сегодняшней встрече Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. За «Рейнджерс» забивали Крис Крайдер и Алекси Лафреньер (дважды). Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. и продлил свою результативную серию.

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