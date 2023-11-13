«Игра лидеров была отстойной». Главный тренер «Миннесоты» — о Капризове и Болди

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон раскритиковал игру лидеров команды — Кирилла Капризова и Мэтта Болди в игре с «Даллас Старз» (3:8).

«Нам нужно больше от многих парней. Есть ребята, игра которых сегодня была отстойной. Это топ-парни, как Капризов/Болди? 100 процентов. Нам платят много денег за то, что мы тренируем, за то, что мы играем, и мы должны выполнять свою работу.

Нам платят за то, что мы забиваем голы. Большинство из хоккеистов нижних звеньев делают свою работу. Нам действительно нужно больше от наших лучших ребят», — приводит слова Эвасона журналист Майкл Руссо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3.