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«Игра лидеров была отстойной». Главный тренер «Миннесоты» — о Капризове и Болди

«Игра лидеров была отстойной». Главный тренер «Миннесоты» — о Капризове и Болди
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон раскритиковал игру лидеров команды — Кирилла Капризова и Мэтта Болди в игре с «Даллас Старз» (3:8).

«Нам нужно больше от многих парней. Есть ребята, игра которых сегодня была отстойной. Это топ-парни, как Капризов/Болди? 100 процентов. Нам платят много денег за то, что мы тренируем, за то, что мы играем, и мы должны выполнять свою работу.

Нам платят за то, что мы забиваем голы. Большинство из хоккеистов нижних звеньев делают свою работу. Нам действительно нужно больше от наших лучших ребят», — приводит слова Эвасона журналист Майкл Руссо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3.

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