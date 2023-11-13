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Коннор Бедард повторил достижение Артемия Панарина в «Чикаго»

Коннор Бедард повторил достижение Артемия Панарина в «Чикаго»
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Канадский форвард «Чикаго» Коннор Бедард отметился дублем в игре с «Флоридой Пантерз» и стал четвёртым новичком «Блэкхоукс» за последние 40 лет, забившим две шайбы в двух матчах подряд. 18-летний нападающий повторил достижение Артемия Панарина (дубль в двух матчах подряд в сезоне-2015/2016), Павла Воробьёва (2005/2006) и Доминика Кубалика (2019/2020).

Всего в текущем сезоне на счету Бедарда девять шайб и четыре результативные передачи с шестью минутами штрафа. Коннор забросил семь шайб в шести последних матчах.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

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