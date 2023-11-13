Павелски вышел на девятое место по очкам среди американцев в НХЛ

Американский нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Миннесотой Уайлд».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 39-летний форвард набрал 1014-е (455+559) очко в регулярках НХЛ и вышел на девятое место в списке бомбардиров среди американских игроков НХЛ. Павелски обошёл Пэта Лафонтейна, у которого 1013 очков. Лидером является Майк Модано с 1374 результативными баллами, на втором месте — Патрик Кейн (1237), на третьем — Фил Хаусли (1232).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3.